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Siparişiniz, 10:00-22:00 saatleri arasında, siparişinizi verdikten sonraki 1 saat içinde seçtiğiniz mağaza tarafından hazırlanacaktır. 3 iş günü içinde teslim alınmayan siparişler otomatik iptal edilmektedir.
Siparişiniz, 10:00-22:00 saatleri arasında, siparişinizi verdikten sonraki 1 saat içinde seçtiğiniz mağaza tarafından hazırlanacaktır. 3 iş günü içinde teslim alınmayan siparişler otomatik iptal edilmektedir.